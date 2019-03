MILAN NEWS – Squadra che vince non si cambia, a meno che non ci sia un’esigenza. E il Milan, nel successo sofferto e trascinato contro il Sassuolo, ha mostrato segnali di inevitabile stanchezza che ora spingono Gennaro Gattuso a un turnover per Verona.

Come infatti riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, anche se a malincuore, sono già pronti alcuni cambi per il match col Chievo. Perché Rino non ama particolarmente sconvolgere l’assetto tattico delle sue formazioni, ma ora si vede obbligato. E una staffetta intanto sarà forzata, data la squalifica di Ricardo Rodriguez che porterà automaticamente Diego Laxalt in campo. L’altra, ancora non del tutto certa, potrebbe poi esserci sulla corsia opposta, con Andrea Conti in campo dal fischio d’inizio al posto di Davide Calabria. Ci sarà un cambio anche in mediana, lì dove il logorio anche è apparso evidente: Frank Kessié ha rimediato qualche botta pesante, Tiémoué Bakayoko ha saltato un solo match per squalifica dal 31 ottobre in poi così e anche Lucas Paquetá non ha mai tirato il fiato da quando è approdato in Italia. Probabile, tuttavia, un po’ di riposo soprattutto per Bakayoko, apparso forse il giocatore più in difficoltà sabato sera a San Siro. Pronto Lucas Biglia, il quale, superata la fase di collaudo, offre all’allenatore un’opzione di valore in vista della trasferta veneta. Possibili novità anche nel tridente offensivo: con Hakan Calhanoglu ancora in attesa i diventare padre e Suso in difficoltà, è pronto Samuel Castillejo. Intoccabile, invece, Krzysztof Piatek che al Bentegodi intende riprendere la marcia interrotta nelle ultime due partite. Quindi nemmeno in casa dell’ultima in classifica dovrebbe esserci spazio per Patrick Cutrone…

Redazione MilanLive.it

