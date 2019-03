Sono riprese, al Centro Sportivo di Milanello, le attività dei rossoneri, dopo i due giorni di riposo concessi dal Mister al termine della partita con il Sassuolo vinta 1-0 a San Siro con autogol di Lirola. Il Milan comincia la preparazione alla trasferta di Verona, contro il Chievo.

Squadra in campo alle 15.00 sul centrale, dove – divisa in tre gruppi – ha iniziato l’allenamento con una serie di esercitazioni tecniche incentrate sui passaggi, alternate da allunghi e scatti lungo il perimetro del campo.

La seduta è poi proseguita con una serie di torelli e un possesso palla a campo ridotto. In chiusura, spazio ad una partitella 11 contro 11 su metà campo.

I portieri – riporta acmilan.com – hanno svolto esercizi specifici per il ruolo con i preparatori, prima di aggregarsi al resto del gruppo per la partita finale. Il programma di domani, mercoledì 6 marzo, prevede un solo allenamento al mattino, con la squadra in campo alle 11.30.

Ricordiamo infine che Hakan Calhanoglu non ha preso parte alla seduta odierna, in quanto è volato in Germania per assistere alla nascita della figlia.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

