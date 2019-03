NEWS MILAN – Oggi il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello, dopo i due giorni di riposo concessi da Gattuso in seguito a Milan-Sassuolo. Al centro sportivo rossonero però oggi mancava Hakan Calhanoglu.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Il fantasista turco è volato in Germania per assistere alla nascita della figlia. La sua presenza contro Lazio in Coppa Italia e Sassuolo era in dubbio proprio in relazione al parto della moglie: Hakan ha comunque giocato entrambe le sfide senza problemi. Nei giorni scorsi aveva pubblicato proprio una foto con il pancione della moglie Sinem e le ha dedicato un bel messaggio nel giorno del suo compleanno: “Sei la donna più forte ed ispirante che abbia mai incontrato. Non vedo l’ora che tu possa essere la miglior mamma del mondo per la nostra piccola principessa. Ti amo così tanto”. Facciamo i migliori auguri alla famiglia Calhanoglu, per questo lieto evento.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it