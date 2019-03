NEWS MILAN – Questa si sta rivelando la stagione del rilancio per Gianluigi Donnarumma. Dopo la scorsa annata tra alti e bassi, adesso il 20enne portiere ha riconquistato tutti.

Il posto da titolare nel Milan non lo aveva mai perso e nell’ambiente di Milanello gli è sempre stata ribadita fiducia. Ma tra i tifosi e i giornalisti erano emersi dubbi sul potenziale di Gigio, la cui crescita sembrava essersi un po’ fermata. Ma il ragazzo, anche grazie al cambio di proprietà e dirigenza, ha ritrovato la serenità che gli serviva per tornare ad esprimersi ad alti livelli. Sono ormai lontani i tempi delle liti verbali tra il suo agente Mino Raiola e l’ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli.

Adesso Donnarumma viene celebrato da tutti per il suo rendimento. Il Milan è felice della ripresa del proprio gioiello, che ha fatto diventare la propria porta quasi impenetrabile. Grazie a lui e pure al lavoro della difesa, sono stati solamente 5 i gol subiti da dicembre ad oggi, 3 nel 2019. Gigio ha anche raggiunto le 154 presenze in maglia rossonera, un grande traguardo alla sua giovanissima età.

Secondo le ultime news Milan di Sportmediaset, il contratto di Donnarumma potrebbe essere rinnovato. Quello attuale scade nel giugno 2021 e prevede un ingaggio da ben 6 milioni di euro netti annui. Raiola con Leonardo ha un ottimo rapporto, le negoziazioni per un prolungamento fino al 2024 sarebbero già in corso, stando a quanto riporta il giornalista Claudio Raimondi. Le big d’Europa non hanno necessità di acquistare nuovi portieri titolari, dunque non sembrano esserci minacce estere per il Diavolo.

