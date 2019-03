MILAN NEWS – Si torna a parlare del futuro stadio di Milan e Inter, con indiscrezioni e novità che stanno facendo discutere ampiamente dalle parti del capoluogo lombardo.

Anche oggi il sindaco Giuseppe Sala, primo referente della questione impianto, ha detto la sua ai microfoni dell’Ansa; il primo cittadino, tifoso dichiarato dell’Inter, ha fatto sapere che i progetti per la costruzione di uno stadio nuovo di zecca livellato ai parametri europei sembrano andare avanti.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Il sindaco ha ammesso che i colloqui sono già partiti tempo addietro: “Credo che gli incontri tecnici sono stati fatti tutti e servivano anche a chiarire cosa effettivamente si può costruire e quali sono i limiti. Ora attendiamo un progetto concreto. Ho detto e ribadisco: preferirei si lavorasse sullo stadio esistente, ma so benissimo i timori delle 2 squadre, cioè di non poter gestire uno o due campionati con i lavori in corso. Ora c’è solo da aspettare il progetto e solo da loro può arrivare, spero quindi che più che altre speculazioni ci arrivino pezzi di carta.

Ecco le parole poi sul possibile accantonamento di San Siro: “L’Abbattimento San Siro può causare malumori in città? Dipende da quale è il progetto. A Madrid, l’Atletico fa uno stadio straordinario nuovo e il Real progetta di mettere a posto il Bernabeu”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it