CALCIOMERCATO MILAN – Sarà Tiémoué Bakayoko la priorità assoluta del Milan a fine campionato. Prima di qualsiasi rinforzo o situazione da considerare, dovrà esserci spazio al riscatto fissato dal Chelsea fissato a 38 milioni di euro.

La colonna del presente e del futuro, l’uomo internazionale su cui ripartire anche e soprattutto in vista di una probabile Champions League. Così mentre il roccioso francese chiama attraverso France Football, Elliott Management Corporation risponde muovendo concretamente i primissimi passi.

Calciomercato Milan, il Chelsea si oppone allo sconto per Bakayoko

Tuttavia non arrivano grandi notizie per la società rossonera. Nulla di preoccupante dal momento che il destino è comunque nelle mani del Diavolo grazie a un riscatto fissato da contratto, ma non si registra un’apertura da Londra per uno sconto richiesto dal club di Via Aldo Rossi. Secondo quanto infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, sembrerebbe che Roman Abramovic non abbia intenzione di concedere un minimo sconto rispetto a quanto pattuito nella scorsa estate. Il che significa che sarà fondamentale il piazzamento in campionato relativo al ritorno nell’Europa che conta: e senza gli introiti che ne verrebbero in caso di terzo o quarto posto, sarà dura.

Ieri, intanto, il giocatore si è espresso così: “Sto disputando una buona stagione, ringrazio il Milan per tale chance e sono molto felice qui nonostante le critiche iniziali. Ora non riesco a pensare molto al futuro, ma farò di tutto affinché questa squadra ritorni in Champions League. Sono cinque anni che i tifosi del Milan non sentono quella musichett e io vorrò esserci quando tornerà a risuonare a San Siro. Vediamo però come andrà a finire la stagione, anche perché ho un contratto con il Chelsea che è comunque un club molto importante per me ”.

Redazione MilanLive.it

