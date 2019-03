CALCIOMERCATO MILAN – Ieri sera l’Ajax ha letteralmente stregato il mondo e tutti gli appassionati di calcio dominando il terreno di gioco del Santiago Bernabeu.

La squadra olandese, una delle componenti più giovani d’Europa, ha asfaltato il Real Madrid negli ottavi di Champions League con un 4-1 che diventerà presto leggendario. I ‘Lancieri’ hanno messo in mostra un gioco eccellente, ma soprattutto una serie di talenti dotati di qualità, classe e carattere che faranno certamente gola durante la prossima sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per la scheggia Neres

Basti pensare che il Barcellona si è già assicurato le prestazioni del centrocampista Van de Beek per la prossima estate, e nel pomeriggio l’agente dell’attaccante serbo Dusan Tadic ha fatto sapere di aver ricevuto nel recente passato proposte di club italiani come Milan e Roma per il suo assistito, che però ha scelto di sposare il progetto Ajax.

E proprio il Milan, secondo quanto scrive Calciomercato.it, sarebbe pronto dopo la super prova di ieri a tornare alla carica per l’esterno offensivo David Neres. L’ala brasiliana ieri contro il Real è stato autore del gol del momentaneo 0-2 oltre che ovviamente uno dei migliori in campo grazie ai suoi scatti letali e ai cambi di fronte imprevedibili per la difesa delle ‘merengues’. Neres è un attaccante laterale classe ’97 cresciuto nel San Paolo e che gioca nell’Ajax da gennaio 2017, sul quale Leonardo si è già mosso in passato a titolo informativo.

In estate possibile un tentativo del Milan per Neres, che però per avvicinarsi al brasiliano dovrà passare per due compromessi: spendere almeno 40-45 milioni di euro per il cartellino del 22enne attaccante e probabilmente sacrificare un big per fare eventualmente posto a Neres. L’indiziato principale potrebbe essere Jesus Suso, titolarissimo del Milan col contratto da rivedere e recentemente non proprio tra i più brillanti della squadra di Gattuso.

