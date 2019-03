CALCIOMERCATO MILAN – Sarà rivoluzione a centrocampo a fine campionato. Già definiti gli addii di Riccardo Montolivo, José Mauri e Andrea Bertolacci, il Milan è alla caccia di rinforzi in mediana per il nuovo Diavolo formato Champions League. E se il primo rinforzo è stato individuato nel già noto Tiémoué Bakayoko, segue subito dopo Stefano Sensi del Sassuolo.

Fondamentale però sarà l’eventuale ritorno nell’Europa che conta, in tutto e per tutto. Sia per il roccioso francese in prestito dal Chelsea, sia per il talento neroverde distintosi tra l’altro a San Siro in occasione dell’ultimo match di campionato.

Calciomercato Milan, fissato il prezzo per Stefano Sensi

Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, ora si entra nel vivo. Il terzo posto in classifica autorizza quanto meno a intavolare le prime trattative per l’estate, a muovere in anticipo i fili pronti per giugno. Così dopo un primo sondaggio effettuato lo scorso gennaio, il Dt Leonardo ora è pronto a tornare all’assalto per il 23enne di Urbino. 25 milioni di euro, questa la richiesta del presidente Giorgio Squinzi. Ma dal Mapei Stadium c’è anche Alfred Duncan nel mirino, giocatore che ha sempre fatto un’ottima impressione allo scouting milanista.

Così come sempre da Sassuolo arriva anche un piccolo assist di mercato. Perché il riscatto di Manuel Locatelli, dopo i 2 milioni già incassati dalla dirigenza per il prestito oneroso, ne porterà altri a fine campionato. Un piccolo tesoretto che verrà subito inserito nel budget per Bakayoko da girare al Chelsea, per il quale bisogna completare la cifra di 38 milioni di euro. “Sto disputando una buona stagione, ringrazio il Milan per tale chance e sono molto felice qui nonostante le critiche iniziali. Ora non riesco a pensare molto al futuro, ma farò di tutto affinché questa squadra ritorni in Champions League. Sono cinque anni che i tifosi del Milan non sentono quella musichetta e io vorrò esserci quando tornerà a risuonare a San Siro”, ha intanto dichiarato ieri il 24enne transalpino a France Football.

