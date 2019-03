CALCIOMERCATO MILAN – E’ Allan Saint-Maximin il prescelto per rinforzare gli esterni offensivi a giugno, così il Milan scalda i motori e rompe gli indugi. Tant’è che il Dt Leonardo, come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe stato anche in Francia nelle ultime settimane per trattare direttamente con l’entourage del fantasista classe 97.

“Abbiamo provato a prendere un esterno, ma non abbiamo trovato quel il profilo che ci permettesse di fare il salto di qualità e siamo rimasti così. Non acquistiamo tanto per, fiducia in quelli che abbiamo”, furono queste le parole di Gennaro Gattuso a chiusura del mercato dopo gli ottimi colpi legati a Lucas Paquetá e Krzysztof Piątek. Il nome giusto in realtà fu anche individuato e corrispondeva appunto all’attaccante transalpino, ma il Nizza si mise di traverso alzando un muro sin dall’inizio.

Calciomercato Milan, ecco le richieste per Saint-Maximin e Deulofeu

Un matrimonio, probabilmente, soltanto rinviato. Perché il 21enne, sedotto dal Diavolo, ha oramai deciso di lasciare la Costa Azzurra soprattutto dopo le frizioni col tecnico Patrick Vieira. Ecco che la dirigenza rossonera prova a stringere, provando ad anticipare un insidioso Borussia Dortmund che anche appare molto interessato. Il giocatore ha il pieno gradimento di Gattuso sotto l’aspetto tecnico, ma sarebbe un ragazzo da far crescere sotto il profilo caratteriale e comportamentale.

Ma Saint-Maximin – riferisce il quotidiano – non è l’unico obiettivo: nel mirino c’è anche l’ex Gerard Deulofeu, col dirigente brasiliano desideroso di riportarlo in Italia. Anche qui, tuttavia, il Watford pretenderebbe non meno di 25 milioni di euro. Ma col solo Samuel Castillejo in alternativa a Suso e Hakan Calhanoglu, i rinforzi sulle corsie dovrebbero esserne due. E con caratteristiche differenti dagli attuali interpreti: per un Milan formato Champions serviranno infatti dei contropiedisti, con calciatori capaci di scuotere le partite con grandi strappi in velocità.

