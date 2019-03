MILAN NEWS – Ieri la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario di anticipi e posticipi del campionato italiano da qui fino alla 33.a giornata, quella che si disputerà nel weekend di Pasqua.

Oltre a questo, è stata comunicata anche la programmazione televisiva delle suddette giornate di campionato, con la solita distinzione tra le dirette di Sky Sport e DAZN ,le emittenti che si sono aggiudicate in estate i diritti per la trasmissione pay-tv delle gare del massimo torneo italiano.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Il Milan dal prossimo weekend calcistico fino a quello di Pasqua del 20 aprile, dunque nel mese e mezzo a venire, sarà trasmesso in diretta per ben tre volte da DAZN (vi ricordiamo che il primo mese è gratuito, approfittatene!): già sabato sera il match tra Chievo Verona e Milan sarà un’esclusiva dell’emittente streaming, così come la gara del 30 marzo contro la Sampdoria in trasferta e lo scontro diretto del 13 aprile contro la Lazio a San Siro.

Le altre gare dei rossoneri di questo imminente e ricco periodo verranno invece trasmesse live da Sky Serie A, tra cui le attesissime sfide d’alta classifica con l’Inter, derby del 17 marzo in turno serale, e la trasferta allo Stadium con la Juventus del 6 aprile prossimo.

Per chi non si è ancora iscritto, ricordiamo che la piattaforma è gratis per un mese intero.

Dopo 30 giorni poi si potrà decidere se continuare ad usufruire del servizio oppure no. I tifosi rossoneri potrebbero approfittarne adesso visto che anche Chievo-Milan del 3 marzo sarà in diretta solo su DAZN.



CLICCA QUI PER ADERIRE AL PRIMO MESE GRATIS!

09/03/2019 Sabato 20.30 Chievo-Milan DAZN

17/03/2019 Domenica 20.30 Milan-Inter SKY

30/03/2019 Sabato 20.30 Sampdoria-Milan DAZN

02/04/2019 Martedì 19.00 Milan-Udinese SKY

06/04/2019 Sabato 18.00 Juventus-Milan SKY

13/04/2019 Sabato 20.30 Milan-Lazio DAZN

20/04/2019 Sabato 12.30 Parma-Milan SKY

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it