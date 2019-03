NEWS MILAN – Tanti auguri ad Hakan Calhanoglu! In attesa da giorni, il centrocampista turco del Milan è finalmente diventato papà questa mattina. “Le nostre più sentite congratulazioni a Hakan e Sinem per la nascita della loro bambina Liya”, scrive il club rossonero via twitter.

La miglior notizia possibile per ripartire del tutto e scrollarsi definitivamente di dosso un periodo buio, in campo e fuori. Così dopo i primi sprazzi positivi del 2019 e il goal prezioso e pesante a Bergamo contro l’Atalanta, arriva un’altra grande spinta emotiva per il 24enne di Mannheim. “Sei la donna più forte ed ispirante che abbia mai incontrato. Non vedo l’ora che tu possa essere la miglior mamma del mondo per la nostra piccola principessa. Ti amo così tanto”, questo il messaggio che il giocatore aveva dedicato via social alla moglie in attesa del conto alla rovescia.

Il numero 10 rossonero, grazie a un permesso speciale della società, è attualmente in Germania ed è atteso in Italia nei prossimi giorni. In dubbio, a questo punto, il suo impiego per la trasferta di Verona contro il Chievo della prossima giornata. Possibile, nel caso, l’avanzamento di Lucas Paquetá nel tridente offensivo o l’inserimento di Fabio Borini o Samuel Castillejo. A Calhanoglu vanno le congratulazioni dalla nostra redazione.

