NEWS MILAN – Andriy Shevchenko continua ad avere un grande legame con i colori rossoneri e la sua presenza a San Siro a gennaio per Milan-Napoli fece scaldare i tifosi. Tutti si ricordano le sue prodezze, è stato un grande centravanti. Il secondo di sempre come gol realizzati nella storia del club.

Oggi l’ex bomber è commissario tecnico dell’Ucraina, ma continua a seguire con grande interesse il Diavolo. In particolare adesso che ci sono due amici come Paolo Maldini e Leonardo nella dirigenza. Shevchenko, intervistato da DAZN, ha avuto modo di parlare proprio di loro due spendendo parole di elogio: «Da quando è cambiata la gestione societaria, con Leonardo e Maldini, gli obiettivi sono sempre stati chiari. Il loro arrivo ha dato equilibrio e tradizione, finalmente il Milan è composto da gente che ha fatto la storia del Milan, che conosce la tradizione di questo club e sa fare bene il proprio lavoro. Ora sono molto contento, io resto sempre legato a questa società, sento quasi di lavorare ancora per il Milan… Sono legato al club, ai tifosi e all’Italia».

News Milan: Shevchenko elogia Gattuso e Paquetà

Un altro che è stato suo compagno in rossonero e che oggi è ancora presente è Gennaro Gattuso. E’ l’allenatore della squadra e Sheva ha speso buone considerazioni pure nei suoi confronti: «E’ sempre stato pieno di carica, disponibile con tutti. Ti dava un’energia incredibile. In campo e fuori è sempre stato un leone, una persona disposta a dare l’anima per la sua squadra. Parlavo di lui con Ancelotti, pensando al nostro Milan: tanti miei ex compagni ora fanno gli allenatori, significa che in quella squadra c’erano tanti giocatori intelligenti. Rino sta facendo grandi passi avanti, sta trasformando la squadra a sua immagine».

Il campione ucraino ha detto la propria anche su Lucas Paquetà, giocatore che è arrivato a Milanello da gennaio e ha stupito tutti. Un impatto che nessuno si attendeva, visto che proveniva dal Flamengo e dunque da un calcio molto differente. Queste il pensiero di Andriy sul talento sudamericano: «Sta crescendo, ha dato al Milan un nuovo equilibrio in mezzo al campo e per me non ha ancora fatto vedere tutto il suo talento. Deve giocare, ma già ora sta facendo benissimo e può solo crescere. Ha dato al Milan quello di cui la squadra aveva bisogno. Si trova benissimo tra le linee, ha un gran sinistro, ha geometrie, detta i tempi alla squadra. E poi, fa anche gol».

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it