CALCIOMERCATO MILAN – E’ stato uno degli oggetti del desiderio in extremis di gennaio, ma potrebbe tornare ad esserlo anche nel prossimo futuro a livello di mercato.

Gerard Deulofeu è ancora una volta accomunato al Milan; un destino rossonero che sembra prima o poi doversi nuovamente consumare, visto che l’attaccante spagnolo classe ’94 ha già indossato la maglia milanista due anni fa, quando arrivò in prestito dall’Everton per sei mesi giocando un ottimo girone di ritorno, senza però meritarsi il riscatto definitivo almeno secondo i giudizi della vecchia dirigenza italo-cinese.

Calciomercato Milan, Deulofeu ancora nel mirino per giugno

Oggi a rincarare tale dose di notizie e rumors è il portale web del quotidiano spagnolo Sport.es che è tornato a parlare della volontà del Milan di riprovarci per Deulofeu entro la prossima estate. Addirittura si parla di una lista della spesa, in mano al direttore dell’area tecnica Leonardo, in cui comparirebbe il nome di Deulofeu a caratteri cubitali per due ragioni: lo spagnolo ha tutte le caratteristiche tecniche che servono al Milan per completare l’attacco e lo stesso calciatore iberico è ancora legatissimo ai colori rossoneri visto che ha ammesso come il suo trasferimento due anni fa dall’Everton fosse uno dei momenti migliori della sua carriera.

Deulofeu ha ammesso però di trovarsi bene al Watford, sua attuale squadra di club, che per l’appunto ha deciso di blindarlo lo scorso gennaio senza cedere alle lusinghe del Milan, visto anche il feeling particolare con il suo tecnico Javi Gracia. Ma allo stesso tempo, come scrivono dalla Spagna, Deulofeu sarebbe decisamente attratto dall’ipotesi di tornare a Milanello, dove ha lasciato diverse amicizie e sa di trovare l’appoggio dei tifosi che si erano innamorati delle sue sgroppate offensive e della sua classe cristallina. Appuntamento in estate per una possibile nuova puntata.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

