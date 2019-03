CALCIOMERCATO MILAN – Una storia ormai vecchia e nota quella che riguarda il trasferimento di Luis Muriel dal Siviglia alla Fiorentina lo scorso gennaio.

Il colombiano, che sta disputando un girone di ritorno davvero straordinario per gol fatti e giocate sorprendenti, poteva però finire al Milan, come hanno già raccontato le diverse cronache del mercato di riparazione e più volte lo stesso Muriel, che non ha mai nascosto di aver riflettuto su questa opzione per il proprio futuro professionale.

Calciomercato Milan, Muriel conferma la vecchia ipotesi rossonera

Oggi Muriel è tornato sull’argomento, durante la lunga intervista rilasciata al quotidiano sportivo il Corriere dello Sport; l’attaccante classe ’91 ha rivelato come andarono le cose a gennaio, quando si ritrovò due proposte importanti sulla propria scrivania: “Entrambe le squadre, Fiorentina e Milan, mi offrivano quello che io volevo, ovvero giocare e avere quella fiducia di cui avevo bisogno, ma avevo parlato prima coi viola e volevo rispettare la parola. Non vorrei passare per quello che si dà delle arie. Io sono sempre stato uomo di parola, i principi valgono più di tutto. Questo me lo hanno insegnato i miei genitori. Quando si è prospettata l’idea di venire a Firenze, sognavo di far bene per poi restare. Sono arrivato con l’obiettivo di fare bene e di conquistarmi il riscatto”.

Muriel sta rispettando le attese e le aspettative dell’intera città di Firenze: già 7 gol ufficiali in 10 gare tra campionato e coppa per l’ex Siviglia che sembra essere tornato in una forma smagliante, quella dei tempi dell’Udinese dove si è fatto conoscere al calcio che conta. Ma il Milan no si rammarica: l’arrivo di Krzysztof Piatek in attacco ha comunque regalato un bomber implacabile alla formazione di Gattuso per il presente e per il futuro.

