MILAN NEWS – La forza del Milan in questi primi mesi del nuovo anno solare 2019 è rappresentata dalla capacità di Gennaro Gattuso di dare equilibrio e costanza ai suoi uomini.

Il tutto agevolato dalla scelta di un undici titolare ‘tipo’ che difficilmente viene fatto ruotare dal tecnico milanista, il quale si è spesso affidato alla sua banda di prime scelte per stilare questo ruolino di marcia altamente positivo.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Ma in vista della sfida di sabato prossimo contro il Chievo Verona sono pronti alcuni cambi rispetto all’ultima gara, quella che ha visto il Milan battere non senza fatica il Sassuolo in casa. Secondo le ultime indicazioni di Sky Sport i rossoneri potrebbero cambiare volto parzialmente: si parla di tre variazioni quasi certe, che possono aiutare Gattuso e compagnia a dare respiro ad alcuni titolari senza però perdere lo smalto delle ultime settimane.

Il primo è un cambio praticamente forzato: Ricardo Rodriguez sarà squalificato per la sfida del ‘Bentegodi’ e dovrebbe essere sostituito da Diego Laxalt. Le altre due varianti sarebbero invece mere scelte tecniche: Lucas Biglia è pronto a dare riposo a Bakayoko in mezzo al campo, come accaduto nel secondo tempo di Milan-Sassuolo, mentre Fabio Borini è in lizza per sostituire il deludente Calhanoglu nel ruolo di ala sinistra titolare.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it