L’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto è costata la panchina ad Eusebio Di Francesco. In questi minuti la Roma ha emesso un comunicato ufficiale per annunciare l’esonero dell’allenatore abruzzese.

Nella nota del club romano si legge: «AS Roma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club. La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. L’allenatore sarà sempre ricordato dai tifosi per aver guidato la Roma fino alle semifinali di Champions League nella stagione 2017-18, il miglior piazzamento mai ottenuto in Europa dal Club dal 1984, grazie all’incredibile rimonta per 3-0 contro il Barcellona».

Anche il presidente James Pallotta ha speso parole positive dei confronti dell’ormai ex tecnico. La sconfitta 3-0 nel derby contro la Lazio e il fallimento dell’eliminazione in Champions League contro il Porto hanno pesato. Già in altre occasioni nel corso della stagione si era parlato di un possibile esonero, che stavolta è diventato realtà. Il successore di Di Francesco non sarà Paulo Sousa, che domani firmerà col Bordeaux. Sulla panchina della Roma dovrebbe arrivare Claudio Ranieri, che l’ha già occupata anni fa e che è fresco di esonero dal Fulham.

#Ranieri sta per tornare sulla panchina della @OfficialASRoma, squadra per la quale ha sempre tifato: ecco perché risponderà presente, a prescindere da contratto e ruoli per il futuro, che oggi non sono in discussione @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 7 marzo 2019

Redazione MilanLive.it

