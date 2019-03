CALCIOMERCATO MILAN – Dopo Lucas Paquetá e Krzysztof Piatek, ora il colpaccio finale. La nuova pazza idea del Milan porta il nome di Federico Chiesa, il grande acquisto per il definitivo salto di qualità. Come ribadisce l’edizione odierna di Tuttosport, è l’esterno della Fiorentina il nuovo grande sogno di Elliott Management Corporation.

Il Diavolo si iscrive quindi all’asta dove sono già prenotate da tempo Juventus, Inter, Napoli e Roma, ma sarà d’obbligo la qualificazione in Champions League per provarci quanto meno. Solo così, infatti, la proprietà statunitense potrebbe seriamente studiare un piano per creare un puzzle perfetto tra campo, cash e paletti UEFA.

Calciomercato Milan, ecco il piano per Chiesa

80-100 milioni di euro, intanto è questa la richiesta della Viola. Una cifra per la quale sarà necessaria anche qualche cessione importante, e a oggi – sottolinea il quotidiano – ci sarebbero già tre nomi che in effetti potrebbero essere sacrificati per un incasso superiore ai 100 milioni totali: l’esiliato André Silva, il roccioso Frank Kessié e l’assist-man Suso.

Il primo intoppo però proprio arriva da Siviglia, perché il riscatto dell’attaccate portoghese è sempre più improbabile e il 24enne quasi sicuramente ritornerà alla base a fine campionato. Diversamente da alcune indiscrezioni – assicura però il giornale – l’atleta lusitano non resterà in rossonero: servirà quindi la preziosa collaborazione di Jorge Mendes, affinché si trovi una società disposta a garantire la stessa cifra fissata nel contratto con gli andalusi. Per Kessié e Suso, invece, la valutazione è di 40 milioni euro ed entrambi, in fondo, non sono così fondamentali. Il centrocampista ivoriano, per esempio, ha diversi estimatori in Inghilterra e con la permanenza di Tiémoué Bakayoko e i rientri di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura potrebbe salutare, così come per il fantasista spagnolo verranno fatte delle valutazioni, soprattutto se poi il sostituto potrebbe essere proprio la stella dalla Fiorentina. Per convincere i Della Valle il Milan potrebbe poi mettere sul piatto alcune contropartite: lo stesso André Silva anche potrebbe essere un’idea, oppure anche Patrick Cutrone potrebbe essere immolato per tale causa seppur a malincuore. Infine – chiude Tuttosport – sul tavolo potrebbero finire anche i nomi di Diego Laxalt e Samuel Castillejo.

Redazione MilanLive.it

