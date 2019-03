NEWS MILAN – Domani sera trasferta da non sbagliare per il Milan al Bentegodi: di fronte ci sarà il Chievo Verona – ultimo in classifica – di Domenico Di Carlo. Di seguito le probabili formazioni di rossoneri e Clivensi.

Gennaro Gattuso in conferenza stampa non ha rivelato nessuna strategia in vista del match di domani, ma ha lasciato intendere che molti dei titolari rifiateranno per recuperare importanti energie in vista dei prossimi impegni. Obbligatorio il riposo di Ricardo Rodriguez, che domani sarà squalificato. Al suo posto giocherà Diego Laxalt terzino sinistro. Sulla fascia opposta riposa anche Davide Calabria, al suo posto Andrea Conti. Al centro della difesa invece confermati Musacchio-Romagnoli.

A centrocampo è sempre molto complicato per il mister operare sostituzioni, in quanto le alternative sono parecchio esigue, considerato che non ha fiducia in Riccardo Montolivo e Andrea Bertolacci, per entrambi zero presenze in campionato. Davanti la difesa però rifiaterà con molta probabilità Tiémoué Bakayoko, al suo posto torna da titolare dopo mesi dall’infortunio, Lucas Biglia. Ai lati conferme su Kessié-Paquetà, con la possibilità di una staffetta per almeno uno dei due nel corso del match. Nel tridente offensivo dubbio Jesus Suso, con Samuel Castillejo certo di giocare titolare per sostituire uno tra il connazionale e Hakan Calhanoglu. Scalpita anche Fabio Borini, al momento indietro nel ballottaggio con il turco. Il centravanti titolare dovrebbe essere ancora Krzysztof Piatek. Sul tridente offensivo ci sono diverse indiscrezioni da parte di Gazzetta.it, che fa fuori Castillejo, con Borini titolare sulla sinistr.

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszinski; Leris; Diousse, Hetemaj; Giaccherini, Stepinski, Meggiorini.

Allenatore: Di Carlo.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo (Borini-Calhanoglu).

Allenatore: Gattuso.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

