NEWS MILAN – Giornata di vigilia a Milanello, con i rossoneri che hanno svolto la rifinitura al mattino per preparare la sfida di domani contro il Chievo. Poco dopo la conferenza stampa, la squadra partirà per Verona. Intanto Gennaro Gattuso ha comunicato la lista dei convocati.

Sono 23 i rossoneri chiamati per l’importante trasferta in terra veneta. Ricardo Rodriguez non fa parte dell’elenco, in quanto squalificato dopo il giallo rimediato in Milan-Sassuolo. Importante la presenza di Mattia Caldara, che ritorna tra i convocati dopo la partita giocata la settimana scorsa con il Milan Primavera. Presente anche Hakan Calhanoglu, che martedì è stato in Germania per assistere alla nascita della figlia, saltando così l’allenamento. Di seguito ecco l’elenco completo comunicato dai colleghi di acmilan.com:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Conti, Laxalt, Musacchio, Romagnoli, Strinic.

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Montolivo, Paquetà.

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

