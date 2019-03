NEWS MILAN – Proseguono in casa Inter le tensioni legate al caso Mauro Icardi. Oggi il centravanti argentino non si è allenato in gruppo, si è limitato a fare fisioterapia e lavoro personalizzato in palestra.

Non viene escluso che nelle prossime ore possano esserci contatti diretti tra lui, il suo entourage e il club per provare a ricomporre la frattura di queste settimane. Luciano Spalletti aveva spiegato che il giocatore aveva terminato il ciclo delle cure al ginocchio destro, ma che ha detto no al rientro in gruppo perché non si sente pronto.

La Gazzetta dello Sport conferma che Icardi potrebbe incontrare Beppe Marotta per trovare un accordo a vantaggio di tutte le parti coinvolte. A nessuno conviene proseguire a lungo così. L’Inter ha una qualificazione in Europa League ancora in ballo, così come la qualificazione in Champions dopo il sorpasso del Milan al terzo posto. A Spalletti farebbe certamente comodo riavere l’argentino a disposizione in vista del derby del 17 marzo. Il bomber nerazzurro ha già fatto male ai cugini nel recente passato e darebbe un’alternativa in più all’attacco, dove c’è il solo Lautaro Martinez come attaccante vero. Un’altra opzione potrebbe essere Keita Baldé, che sta recuperando la condizione fisica e certamente sarà presente col Milan.

Redazione MilanLive.it

