MILAN NEWS – Spazio a un turnover minimo per il Milan, senza esagerare. Perché la trappola è dietro l’angolo e Gennaro Gattuso non si fida, ma allo stesso tempo sa che c’è bisogno di riposo. Così saranno appena tre i cambi per il match di domani sera, di cui uno forzato data la squalifica di Ricardo Rodriguez.

La prima novità sarà infatti in difesa, dove agirà uno scalpitante Diego Laxalt al posto dell’esterno svizzero. Non ci sarà invece Andrea Conti sulla destra: con Gianluigi Donnarumma tra i pali e Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli al centro, toccherà nuovamente a Davide Calabria. In mediana – assicura il Corriere dello Sport – ci sarà invece una novità importante: ossia Lucas Biglia dal fischio d’inizio al posto di Tiémoué Bakayoko, con Frank Kessié e Lucas Paquetá ai suoi lati. In attacco non ci sarà gloria per Patrick Cutrone, nemmeno questa volta: dentro l’insaziabile Krzysztof Piatek, con Suso alla sua destra e Fabio Borini e non il neo papà Hakan Calhanoglu dell’altra parte. 4-3-1-2 invece per Domenica di Carlo, reduce dal 3-0 in casa del Torino. Emanuele Giaccherini, Mariusz Stepinski e Filip Djordjevic: sarà affidato a loro il compito di provare a tirare uno scherzetto al Diavolo.

Chievo-Milan, probabili formazioni

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaolo, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussè, Hetemaj; Giaccherini, Stepinski, Djordjevic. All. Di Carlo

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso

