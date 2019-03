NEWS MILAN – In attesa di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, una staffetta è già d’obbligo in casa Milan: dentro uno scalpitante Diego Laxalt, fuori lo squalificato Ricardo Rodriguez.

Riecco l’uruguaiano dal primo minuto. Lo si era già visto nel match d’andata di Coppa Italia contro la Lazio, ma mancava addirittura da 4 novembre scorso in campionato. Come infatti sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, il giocatore non vive un grandissimo momento. Si aspettava maggiore utilizzo da parte di Gennaro Gattuso, invece è stato usato solo a intermittenza a causa dell’ottima annata del collega di reparto di cui il mister si fida tantissimo.

Rodriguez è infatti il giocatore di movimento con più minutaggio in rosa con 31 partite totali in stagione con 2708 minuti disputati, rispetto alle 24 presenze con appena 981 minuti per l’uruguaiano. Da inizio campionato, infatti, l’esterno di Montevideo è stato chiamato in causa raramente e ben 10 volte è rimasto a guardare dalla panchina. Domani quindi ci sarà la chance del riscatto, l’occasione giusta per mettersi in mostra e provare a convincere l’allenatore a utilizzarlo maggiormente in questo rush finale. E per riuscirci ha anche lavorato duramente sotto l’aspetto tattico e nei meccanismi difensivi.

