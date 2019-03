MILAN NEWS – Guai a sottovalutare il Chievo, nonostante tutto: Gennaro Gattuso non si fida e lancia un monito chiaro al Milan in vista della gara di domani al Bentegodi. Tra le avvisaglie di stanchezza e una gara fin troppo scontata sulla carta, il tecnico teme un eccessivo e inammissibile calo di tensione dei suoi.

Ecco perché, riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è dall’inizio della settimana, a ogni singolo allenamento, che Rino ribadisce di tenere alta la concentrazione in vista del match di domani sera. Pure perché il Diavolo è spesso inciampato nelle piccole squadre col destino già segnato: tipo il 2-2 di Benevento dello scorso anno, oppure la sconfitta roboante per 3-0 proprio a Verona ma contro l’Hellas. Ma in generale si evidenzia un vizietto con le piccole, come dimostrano i passi falsi anche di quest’anno contro Empoli, Frosinone e Bologna.

Il tecnico sta quindi provando a scacciare il pensiero del derby dalla testa dei suoi ragazzi, sperando di ritrovare un Milan concentrato solo e unicamente sull’appuntamento di domani. I due giorni liberi dopo il Sassuolo, intanto, hanno permesso di ricaricare le batterie e anche alcune scelte di formazione saranno prese in base allo stato di forma dei singoli. Lucas Biglia, per esempio, dovrebbe giocare al posto di Tiémoué Bakayoko in cabina di regia, così come dovrebbe esserci una chance per uno tra Fabio Borini e Samuel Castillejo.

