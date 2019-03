NEWS MILAN – Le qualità offensive del Milan nelle ultime uscite si sono intraviste meno del previsto. Sono emerse quelle difensive, ma in zona gol si è faticato eccessivamente.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

La squadra da fine gennaio in poi si era affidata a Krzysztof Piatek, che concretizzava ogni mezza palla che gli capitava vicino. La pressione offensiva della squadra però ultimamente è calata, complici anche dei cali fisici da parte di alcuni giocatori imprescindibili come Suso, Kessié e lo stesso Paquetà. A secco da due partite, contro Lazio e Sassuolo, Piatek vuole assolutamente tornare al gol per cominciare a scaldare muscoli, piedi e testa per il derby. In campionato con il Milan ha sempre segnato in trasferta, e proverà a ripetersi anche domani sera al Bentegodi. In stagione il polacco non ha ancora affrontato in trasferta il Chievo, ma nel girone d’andata con la maglia del Genoa ha segnato un gol.

Domani sera ci sarà spazio anche per un piccolo derby polacco al Bentegodi, ossia con Pawel Jaroszynski, terzino e compagno di squadra a Cracovia nella stagione 2016/17, e il collega di reparto Mariusz Stepinski con cui ha condiviso la trafila nelle nazionali giovanili fino all’Europeo U-21 proprio in patria. Speriamo che il pistolero rossonero vinca il duello e soprattutto che il Milan conquisti i tre punti.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it