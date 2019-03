NEWS MILAN – Non è un momento particolarmente brillante per Jesus Suso. Lo spagnolo è finito spesso nelle mire dei tifosi e degli addetti ai lavori. Gennaro Gattuso lo ha difeso a spada tratta in conferenza stampa, così come aveva fatto con Hakan Calhanoglu e altri.

Anzi, l’allenatore lo ritiene un giocatore fondamentale per lui e il suo progetto tecnico. Si tratta di uno di maggior qualità della rosa, quello che può inventare la giocata in qualsiasi momento. Non è un caso se Rino difficilmente ne fa a meno. L’ulteriore conferma è arrivata oggi al solito appuntamento con i giornalisti alla vigilia. “Ha il 30-35% sui nostri gol”, ha spiegato Gattuso. Che ora spera in un “riscatto” dello spagnolo con un gol o un assist, magari già domani a Verona. Ma soprattutto spera che si risolva per il meglio la questione contratto.

Suso, ruolo centrale nel progetto Milan

C’è da chiarire subito una cosa. Né Suso e né il suo entourage ha mai chiesto finora adeguamenti o prolungamenti. Piuttosto è il Milan a voler ritoccare l’accordo per eliminare quella pericolosa clausola rescissoria da 40 milioni circa. Una squadra estera potrebbe in qualsiasi momento acquistarlo ad una cifra relativamente bassa, considerando i costi del calciomercato odierno. E con quella stessa somma, poi, per Leonardo e Paolo Maldini non sarà semplicissimo andare ad acquistare un sostituto di pari o superiore livello. Il Milan considera Suso centrale, come spiegato da Peppe Di Stefano oggi a ‘Sky Sport’. Non è da escludere quindi che nelle prossime settimane gli stessi dirigenti rossoneri facciano un passo avanti nei suoi confronti: il primo incontro non è andato bene, ma c’è grande stima e serenità fra le parti. Insomma, c’è ottimismo sulla questione. Lo spagnolo potrebbe rinnovare a breve e quindi liberarsi di quella clausola. Per parlare di contratto però c’è ancora tempo e modo. Ciò che preme di più – a Gattuso, al Milan e ai tifosi – sono le prossime dodici gare. Domani la prima grande finale, poi altre undici. Tutti insieme per centrare l’obiettivo Champions League. La squadra ha bisogno di tutti, Suso compreso.

