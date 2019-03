CALCIOMERCATO MILAN – Tra i nomi accostati al Milan già nei mesi scorsi, c’era quello di Hector Herrera: il messicano compirà 29 anni ad aprile, ed è in scadenza di contratto a giugno 2019 col Porto. Un parametro zero per l’estate che potrebbe tornare utile ai rossoneri.

Fino a poche settimane fa davano proprio il Milan in pole per Herrera, a riportarlo erano addirittura fonti autorevoli come ESPN. La situazione però pare essere cambiata. Oggi i colleghi di AS.com parlano di un accordo trovato tra Herrera e l’Atletico Madrid per la prossima estate. Tra i club interessati, Milan, Arsenal e Inter su tutte, il messicano preferirebbe la pista che porta ai Colchoneros di Diego Simeone. Le fonti del negoziato assicurano che il tecnico argentino è il principale artefice della sua firma e uno dei fattori per cui il centrocampista finirebbe al Wanda Metropolitan.

L’accordo potrebbe essere per tre o quattro stagioni. Un colpo importante a costo zero per il club spagnolo, qualora fosse confermata la trattativa nei prossimi giorni. Herrera ha rifiutato più volte il rinnovo con il Porto, nonostante stia dimostrando grande attaccamento alla maglia e in campo sia l’ultimo a mollare, come dimostra la grande prestazione di mercoledì sera contro la Roma in Champions League. Ha già collezionato in questa stagione ben 42 presenze tra tutte le competizioni, Champions League compresa, segnato 7 gol (2 dei quali proprio nella massima competizione europea per club) e anche 2 assist all’attivo. Numeri che fanno capire l’affidabilità del messicano sotto molti punti di vista.

Peccato per il Milan, che dovrà virare su altri obiettivi per il centrocampo. In questo reparto la prossima estate dovranno arrivare almeno due giocatori, per rimpiazzare le partenze certe di Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci e José Mauri, tutti a fine contratto. Attualmente le difficoltà di Gattuso nelle rotazioni di squadra sono bloccate in mezzo al campo in quanto Kessié, Bakayoko e Paquetà sono inamovibili, complici anche gli infortuni di Bonaventura e Biglia. Fortunatamente quest’ultimo ha recuperato totalmente nei giorni scorsi e potrà far rifiatare qualcuno.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

