CALCIOMERCATO MILAN – Blindare Suso, è questo il nuovo obiettivo di Elliott Management Corporation. Nonostante un periodo piuttosto complicato e un rendimento in discesa, lo spagnolo rientra comunque tra le priorità del club in vista di un’estate bollente in entrata e in uscita.

Intanto sono state queste le parole di Gennaro Gattuso ieri in conferenza stampa: “Non fatica fisicamente credo. Avete lasciato Calhanoglu, e ora ricominciate con Suso… Ha il 30-35% sui nostri gol. Non tutti rendono sempre al massimo dall’inizio alla fine. E’ stato fermo 25 giorni senza allenarsi, a livello tecnico ci può far fare il salto di qualità. Non è un problema per me”.

Calciomercato Milan, pronti nuovi incontri per il rinnovo di Suso

Malgrado le recenti difficoltà, il talento di Candice continua ad avere un ruolo centrale nel progetto rossonero. Non a caso, come rivela l’edizione odierna di Tuttosport, sono stati Leonardo e Paolo Maldini a proporre ad Alessandro Lucci, agente del calciatore, un rinnovo contrattuale e non il contrario. L’obiettivo della dirigenza è chiaro e di vecchia data: modificare il vecchio contratto, rimuovendo la clausola rescissoria per aggiungerci un ritocco e un prolungamento. Al momento, però, non tutti i tasselli sono ancora andati al loro posto, ma è possibile – aggiunge il quotidiano – che ci siano passi in avanti di entrambe le parti per andare incontro alle richieste del giocatore. 40 milioni, è questo il valore attuale della clausola di Suso valida solo per l’estero. Sullo sfondo resta invece una pazza idea, avanzata sempre da Tuttosport e che riguarda sempre l’ex Liverpool. Perché il 25enne spagnolo, nel caso in cui si aprissero spiragli importanti da Firenze, potrebbe essere sacrificato al pari di Frank Kessié e André Silva per ottenere un tesoretto di 100 milioni di euro e puntare tutto sul sogno Federico Chiesa. Un nome, uno dei pochi, che farebbe saltare banco e piani rossoneri. Un sacrificio eventualmente a malincuore ma necessario per il grande salto.

