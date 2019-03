NEWS MILAN – Tuona Domenico Di Carlo nel post-partita di Chievo–Milan. Il tecnico dei gialloblu, intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, si è scagliato contro l’arbitraggio. Sia per la punizione di Lucas Biglia che per la rete di Piatek.

L’allenatore ha spiegato: “Siamo alla sesta partita con situazioni strane. Inutile parlare del VAR, perché abbiamo affrontato il Milan ad armi pare. Decidono sempre come vogliono loro, per me non fischiare il fallo di Piatek è impossibile. Non serve nemmeno rivederlo al VAR, va fischiato da subito. E’ una roba da kung fu, preferisco non rivederlo. Abbiamo perso contro il Milan per un colpo di kung fu“.

Di Carlo punta ancora il dito contro l’arbitro Pairetto e il suo operato: “Con una maglia di colori diversi oggi avremmo vinto 3-0… Non dico altro altrimenti si arrabbiano. Le reti del Milan vanno tolte entrambe: la punizione non c’è e la distanza della barriera è di nove metri e mezzo, assurdo. È scandaloso, ci sono delle regole e vanno rispettate. Ci alleniamo e vogliamo rispetto da tutti”.

Redazione MilanLive.it

