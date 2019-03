NEWS MILAN – Tutto pronto al Bentegodi di Verona per Chievo-Milan, anticipo della 27^ giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è alle ore 20:30, intanto i due allenatori come da regolamento hanno diramato le formazioni ufficiali.

Gennaro Gattuso cambia quattro interpreti rispetto al suo 11 tipo. Un cambio era obbligatorio, ovvero Diego Laxalt terzino sinistro al posto dello squalificato Ricardo Rodriguez. Gli altri sono stati per scelta tecnica, ma era comunque previsti alla vigilia. Torna titolare Samuel Castillejo, ma sulla fascia sinistra al posto di Calhanoglu. Dal primo minuto anche Jesus Suso, con Krzysztof Piatek centravanti. Un cambio a centrocampo, con Lucas Biglia regista davanti la difesa per far rifiatare Bakayoko, con Franck Kessie e Lucas Paquetà interni inamovibili. In difesa detto di Laxalt, sull’altra fascia riposa anche Calabria per dar spazio ad Andrea Conti. Al centro della difesa la coppia Musacchio-Romagnoli, con Caldara tornato in panchina. Ovviamente Gianluigi Donnarumma a difendere i pali rossoneri. Di seguito ecco i 22 in campo tra pochissimo:

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Diousse, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini.

Allenatore: Di Carlo.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo.

Allenatore: Gattuso.

Coach Gattuso makes 4⃣ changes to the team that beat Sassuolo last Saturday

Sono 4 i cambi nell’undici iniziale per #ChievoMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/GIx31qtEJO — AC Milan (@acmilan) 9 marzo 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

