CHIEVO MILAN – Tutto pronto al ‘Marcantonio Bentegodi’ per Chievo–Milan. A Verona si gioca l’anticipo della 27° giornata di Serie A. I rossoneri sono obbligati a vincere per mantenere il terzo posto e arrivare al derby con questa situazione di classifica.

Ma, come ha detto giustamente Gennaro Gattuso ieri in conferenza stampa, non è facile, nonostante il Chievo sia ultimo in classifica. Tutte le grandi hanno fatto fatica ad affrontare la squadra di Di Carlo e il tecnico sa benissimo che ci sono tante difficoltà. Ci sono quattro cambi di formazione rispetto al solito undici titolare. Ecco, di seguito, le scelte dei due allenatori per questa partita:

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Diousse, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini.

Allenatore: Di Carlo.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo.

Allenatore: Gattuso.

Serie A, Chievo-Milan: cronaca e risultato del match

