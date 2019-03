NEWS MILAN – Alle 20:30 il calcio d’inizio di Chievo Verona-Milan, match valido per la 27^ giornata del campionato di Serie A. La prima occasione per difendere il terzo posto e un’altra gara dove conquistare punti preziosi per la qualificazione alla prossima Champions League.

Una trasferta da affrontare con la massima determinazione e attenzione, senza sottovalutare niente e nessuno, da vincere e basta. In attesa del fischio d’inizio allo stadio Bentegodi di Verona, i colleghi di acmilan.com hanno sottolineato 8 curiosità legate sfida di stasera:

1) Il Milan ha subito solamente quattro reti nelle ultime 11 trasferte di Serie A contro il Chievo, incassando però un gol in entrambe le ultime due in ordine di tempo.

2) Da inizio dicembre ad oggi il Milan è la squadra che ha subito meno gol nei Top-5 campionati europei (solo cinque): solo Barcellona e Liverpool (nove ciascuna) hanno ottenuto più clean sheet dei rossoneri (otto) in questo periodo.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

3) Il Milan arriva da quattro successi consecutivi in campionato: i rossoneri non arrivano a cinque da marzo 2018, quando ottennero la quinta vittoria proprio contro il Chievo.

4) Sfida tra la squadra di questa Serie A che è stata meno minuti in vantaggio in casa (85, il Chievo) e quella che è stata meno in svantaggio in trasferta (73, il Milan).

5) La prossima sarà la 100ª presenza in Serie A con la maglia del Milan per Suso. Nella gara d’andata di ottobre, lo spagnolo ha servito tre assist: suo record personale in un singolo match del massimo campionato.

6) Krzysztof Piatek è il giocatore che ha segnato più volte il primo gol della partita in questa Serie A – due di questi sono arrivati con la maglia del Milan (vs. Roma ed Empoli).

7) Due dei sette gol di Hakan Calhanoglu in Serie A sono arrivati contro il Chievo, incluso il suo primo nella competizione, nell’ottobre 2017, proprio al Bentegodi.

8) Primo confronto in Serie A da allenatori tra Domenico Di Carlo e Gennaro Gattuso.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it