MILAN NEWS – Si può tranquillamente dire che la carriera al Milan del centrocampista Timoué Bakayoko è letteralmente iniziata nel mese di ottobre.

Dopo i primi vagiti non troppo convincenti, il calciatore proveniente dal Chelsea è riuscito a trovare i giusti equilibri e la forza mentale adatta per tornare ad alti livelli, come quando era un perno indiscutibile del centrocampo del Monaco. Non a caso mister Gattuso ha letteralmente fatto affidamento totale al classe ’94 fin da quando Lucas Biglia, alternativa di lusso del reparto mediano, ha dovuto ammainare bandiera bianca per via del lungo infortunio muscolare.

Bakayoko, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, vanta un primato all’interno del club rossonero: è il calciatore più utilizzato dell’intera rosa dal mese di ottobre in avanti. Si parla di 2042 minuti disputati in gare ufficiali per il centrocampista nativo di Parigi, che è stato messo in campo in 23 delle ultime 24 partite disputate dal Milan in stagione.

Un dato che conferma sia la grande qualità fisica e atletica di Bakayoko, che non si è mai fermato per infortuni o problemi muscolari fino ad ora, sia la grande fiducia di Gattuso per il suo mediano tutto muscoli ed intelligenza tattica. Non a caso il Milan, da quando si è affidato alla regia muscolare e difensiva del francese, ha iniziato a subire pochissimi gol, vedendo la propria difesa letteralmente blindata e protetta.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

