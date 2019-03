MILAN NEWS – Mai vittoria fu più obbligatoria per il Milan. Per la conferma del terzo posto, per un momentaneo +4 e soprattutto in vista della resa dei conti del prossimo weekend.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

E ci sarà anche una carica speciale stasera allo stadio Bentegodi per l’evento, un’ondata rossonera. Perché come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’entusiasmo in casa rossonera è così dilagante che ora va anche oltre San Siro e porterà almeno 4.000 sostenitori stasera all’impianto veneto. Ai 3.800 biglietti disponibili per il settore ospiti, si aggiungeranno infatti parecchi tifosi del Diavolo che si mischieranno tra i 13 mila paganti.

Guai però a pensare che quella di stasera sia una passeggiata. Lo ha ribadito anche lo stesso allenatore: “Giocano bene e sono spensierati. Servirà un grande Milan, che giochi bene e che sappia dar battaglia. Non possiamo assolutamente sbagliare e, al contrario, abbiamo tutto da perdere. Il derby poi si preparerà da solo. Finora abbiamo inseguito e siamo cresciuti. Ma è oggi che occorre alzare oltre l’asticella: serve un’ulteriore salto in avanti nella personalità. E’ arrivato il momento di farlo o possono farci a fettine”.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it