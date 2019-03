NEWS MILAN – Un apnea profonda, decisamente oltre le aspettative. Perché Lucas Paquetá, da gennaio in poi, non si è più fermato inanellando addirittura 11 gare consecutive. 12, in realtà. Perché il neo acquisto di Elliott Management Corporation, pienamente promosso in quest’avvio, è certo di una maglia da titolare anche per Chievo-Milan di stasera.

Stacanovista assoluto. Ma il fantasista brasiliano, riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è in realtà dallo scorso anno che non si ferma. Il 15 marzo scorso per esempio, mentre il Diavolo usciva dall’Europa contro l’Arsenal dell’Arsenal, il talento brasiliano era impegnato col suo Flamengo contro l’Emelec per la Coppa Libertadores. Così come Lucas era in campo anche quando i rossoneri chiudevano la stagione di Serie A con una manita alla Fiorentina a maggio, e ancora durante le vacanze estive per la squadra di Gennaro Gattuso poiché lì era nel pieno del campionato brasiliano. Appena 4 turni di riposo in un’intera stagione e una sosta di un mese circa tra dicembre e gennaio, poi una nuova rincorsa e la 51esima partita stagonale che raggiungerà stasera al Bentegodi.

Provato da mezzala alla prima gara disponibile, ossia in Coppa Italia con la Sampdoria, il 21enne carioca non è mai uscito dalla formazione titolare del Milan. Rino ha preferito dosare le energie del suo gioiellino, richiamandolo in panchina 9 volte su 11, piuttosto che interromperne la continuità. Anche perché è stato da subito fondamentale con qualità, corsa e sostanza. Un brasiliano europeizzato, proprio come lo aveva presentato il mister. Verona, derby e poi la sosta in giro col Brasile: Paquetá non si ferma mai.

