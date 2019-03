NEWS MILAN – Un’altra prestazione maiuscola di Alessio Romagnoli, sempre più leader di questo Milan. Il difensore, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha analizzato la partita di questa sera e soprattutto il momento della squadra.

Ecco le sue parole sul periodo positivo: “Siamo in un momento molto positivo, abbiamo fatto un bel filotto di partite. Ora viene il bello: sono gli ultimi mesi e dovremmo dare il massimo, fino alla fine“. Ora il derby contro l’Inter da terzo in classifica: “Li abbiamo sempre inseguiti, ora è giusto che ci inseguano loro. Sono una grande squadre, servirà essere concentrati al massimo”. “Il merito è di tutti, si vede che siamo migliorati. Ma dobbiamo continuare così, il tempo passa e il livello si alza sempre di più“.

Sulla prestazione di Lucas Biglia: “Secondo me ha fatto una grande partita, lui ci dà una grande mano in fase di non possesso, intercetta tanti palloni e salta al posto nostro. Faccio i complimenti a lui soprattutto dopo questo brutto periodo“. Su dove può migliorare il Milan: “Nel gestire meglio la partita. Oggi sull’1-0 abbiamo perso tanti palloni. Poi dobbiamo chiudere prima le partite, sul 2-1 può succedere di tutto. Siamo migliorati in fase difensiva e il merito è anche degli attaccanti. Dobbiamo continuare così“.

Paolo Maldini ha detto che all’età di Romagnoli non avrebbe saputo indossare la fascia da capitano del Milan con la stessa personalità. Il difensore commenta: “Emozionante. Indossare la fascia è un onore per me… Ringrazio Paolo per i complimenti e posso solo rubare con gli occhi e ascoltare i suoi consigli“.

