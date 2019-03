NEWS MILAN – In casa Inter ci sono una serie di situazioni difficili. Oltre al caso Mauro Icardi, Luciano Spalletti deve fare i conti anche con gli infortuni. In particolare quello di Radja Nainggolan, cresciuto molto nelle ultime settimane rispetto al resto della stagione.

Il centrocampista belga si è infortunato in allenamento in settimana. Stando alle prime indiscrezioni, sembrava difficile una sua presenza in campo anche per il derby della prossima settimana. Ipotesi confermata anche da Spalletti poco fa in conferenza stampa alla vigilia della Spal. Ecco le sue parole sul problema fisico di Nainggolan: “Lo valuteremo strada facendo. Lui, per quello che è la mia conoscenza, mi ha abituato a recuperi sensazionali. Penso sia difficile vederlo in campo nel derby, quindi la differenza la farà il day by day. In questo momento non possiamo dire niente“.

Sarebbe un’assenza grave per l’Inter quella del centrocampista. Che, come detto, è cresciuto molto nelle ultime settimane, dopo una prima parte di stagione al di sotto delle sue possibilità. Se non dovesse risolversi la questione Icardi nemmeno per questa settimana, sarebbe una doppia assenza molto pesante per i nerazzurri. C’è però da dire che la rosa di Spalletti è molto lunga e ci sono tanti giocatori di qualità che possono sostituirlo.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it