Dove vedere Milan-Arsenal, info streaming per seguire il match

Milan-Arsenal è la prima amichevole di questa pre-season. Dove vedere la partita in tv e streaming, i dettagli

Dopo la sgambata a Milanello contro il Milan Futuro di sabato (poche ore prima della partenza per Singapore), il Milan è pronto a scendere in campo per la prima amichevole di questa pre season. I rossoneri sono attesi oggi dall’Arsenal per una partita di grande spessore internazionale ma che, come al solito, non avrà molto da dire dal punto di vista sportivo. Questa tournée è utile soltanto dal punto di vista del marketing e degli introiti ma non ha valore sul piano calcistico. I rossoneri vengono da settimane di carichi di lavoro pesanti e non sarà l’amichevole di oggi a dirci qualcosa sul valore della squadra.

Che va rinforzata senza ombra di dubbio, ma c’è tempo e modo per avere idee più chiare. Sarà però una bella occasione per rivedere in campo il Milan dopo la tremenda stagione scorsa. La curiosità è tutta per Massimiliano Allegri, tornato in rossonero dopo oltre dieci anni per ripartire dopo l’ultimo terribile ciclo alla Juventus in cui non ha saputo né vincere e né costruire. Ci riprova con il Milan, anche se, da grande aziendalista, ha già comunicato che l’obiettivo è tornare in Champions.

Dove vedere Milan Arsenal in tv e streaming

Il Milan, si sa, punta fortissimo al ritorno in Champions il prima possibile, traguardo troppo importante per le casse di RedBird (e le difficoltà senza la qualificazione le stiamo vedendo in questo mercato nonostante gli oltre 100 milioni incassati). Obiettivo assolutamente alla portata anche per l’attuale rosa e Allegri non può fallire, soprattutto con uno stipendio importante come il suo. Ci sarà tempo però per pensare alla corsa Champions: step by step, e il prossimo, cioè il primo, è l’Arsenal a Singapore.

Dove si potrà vedere la partita in TV e in Streaming? Ci sono diverse opzioni per i tifosi rossoneri. La partita, che si giocherà alle ore 13:30 italiane, sarà visibile su Milan TV, canale a cui hanno accesso tutti gli abbonati DAZN. Basterà accedere al proprio profilo e cercare il canale tematico rossonero per poter assistere alla gara, sia in tv che in streaming sui dispositivi mobile come cellulari e tablet. Per chi ha un abbonamento a Sky Sport, invece, la gara si potrà vedere sul canale 230. Insomma, diverse opzioni per guardare il primo Milan di Allegri. Curiosità c’è, ma anche tanta frustrazione per un mercato che non sta rispettando le aspettative.