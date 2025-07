Poche ore e il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro l’Arsenal. Ecco le idee del tecnico livornese

Allegri sorprende subito: è già rivoluzione per il Milan Mancherà Luka Modric, ancora in vacanza, ma ci sarà Samuele Ricci, che inizierà a lavorare da mediano davanti alla difesa. L’italiano è l’unica vera novità per quanto riguarda i giocatori.

Oggi però le attenzioni saranno poste soprattutto nei confronti di quegli elementi che giocheranno in altri ruoli, in altre posizione. Sono state settimane in cui si è parlato di 4-3-3 e di 4-2-3-1 come moduli di riferimento del nuovo Milan di Massimiliano Allegri.

Per la sfida contro l’Arsenal, però, le scelte appaiono altre: gli elementi in campo, però, permetteranno al tecnico livornese di cambiare in corso d’opera. Sarà un Milan camaleontico, con Tomori, Thiaw e Pavlovic in campo. Inizialmente, dunque, il Diavolo si schiererà con una difesa a tre. I quinti saranno Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi: il belga potrà alzarsi, andando a formare un tridente con gli attaccanti; l’italiano, invece, può abbassarsi per fare il quarto di una difesa abbastanza bloccata.

Milan, occhi puntati su Leao

Nel 3-5-2 di partenza, con Mike Maignan tra i pali, dunque, spazio a tre centrocampisti: come detto, ci sarà Samuele Ricci in cabina di regia. A completare il reparto, ecco Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah. Non ci sarà Youssouf Fofana per via di alcuni problemi fisici. Così Massimiliano Allegri punta sull’inglese che vuole rilanciare a tutti i costi.

L’americano, invece, sarà messo in vetrina per i club inglesi che lo stanno osservando. Il Milan ha deciso di venderlo, ma finché non arriverà Ardon Jashari non c’è tutta questa esigenza di farlo. Servono più di 25 milioni di euro per il suo addio, annunciato nei giorni scorsi sia da Massimiliano Allegri che da Igli Tare.

Le attenzioni principali, però, saranno rivolte a Rafa Leao. Non si è fatto altro che parlare di un giocatore, arrivato a Milanello con la mentalità giusta, entrato subito in sintonia con il tecnico livornese. L’ex Juve ci punta davvero tantissimo e oggi vuole provarlo più vicino alla porta. Giocherà centralmente con Christian Pulisic a supporto ed eventualmente Saelemaekers. Panchina, invece, per Lorenzo Colombo, destinato a breve a lasciare il Diavolo per trasferirsi al Genoa. Addio vicino, poi, anche per Noah Okafor, che piace al Bologna e ad alcuni club turchi