Sbarca in città, è tutto fatto: il Milan piazza il nuovo colpo

Nella serata di ieri è arrivato il via libero definitivo: il giocatore sarà a Milano, prima di volare in Asia per raggiungere la squadra

E’ tutto fatto, è lui il quarto rinforzo del Milan. Massimiliano Allegri ben presto lo accoglierà in Asia e chissà che non decida di mandarlo in campo già nel match contro il Liverpool. Complicato, ma non impossibile. Il mondo rossonero nel frattempo esulta per un affare importante, chiuso a cifre non elevatissime.

Pervis Josué Estupiñán sarà rossonero. E’ atteso a Linate all’ora di prima dopo le 13, poi si dirigerà alla clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche. La sua giornata proseguirà al centro Ambrosiano, dove si sottoporrà ai controlli del caso per ottenere l’idoneità sportiva. Così potrà recarsi a Casa Milan, in via Aldo Rossi, per mettere nero su bianco.

Lo attende un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per un altro anno. Guadagnerà poco più di due milioni di euro netti a stagione. Al Brighton, invece, una cifra di poco inferiore ai venti milioni di euro. Saranno 17 milioni di base fissa più ulteriori 2 di bonus.

Milan, Estupiñán l’erede di Theo Hernandez: Allegri lo aspetta

Pervis Josué Estupiñán, come detto, una volta completato tutto l’iter potrà andare a riposare in hotel. Poche ore dopo volerà in Asia per raggiungere la squadra: Massimiliano Allegri e i suoi nuovi compagni lo attendono a braccia aperte. Difficile un suo impiego contro il Liverpool, sabato alle 13.30. Più facile che possa mettere minuti nelle gambe giovedì 31 luglio contro il Perth Glory.

E’ dunque Estupiñán l’erede di Theo Hernandez. Sui social si sta discutendo tanto del suo acquisto: qualcuno manifesta delle perplessità, legate soprattutto alle sue condizioni fisiche. Non sarà certo il miglior Theo Hernandez, ma rispetto ad Archie Brown è sicuramente di un’altra pasta.

E’ un terzino che sa giocare a calcio e che potrà dare una mano importante alla fase offensiva. Alle sue spalle continuerà ad esserci Davide Bartesaghi. Il giovane italiano oggi dovrebbe giocare dal primo minuto: ma sulla fascia sinistra possono giocare anche Alex Jimenez e Filippo Terracciano. Per la corsia mancina, dunque, non sono attesi altri innesti. Ora spazio al colpo a destra, oltre al bomber e a Jashari, per il quale si continua ad aspettare il via libera da parte del Club Brugge.