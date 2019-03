Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda oggi sabato 9 marzo 2019

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di questo sabato 9 marzo 2019.

Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione di oggi sabato 9 marzo 2019.

Stasera in tv su Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti Special VIP

23:10 – TG1 60 Secondi

23:15 – Aspettando… Meraviglie

23:50 – Sognando Manhattan

01:10 – TG 1 NOTTE

Stasera in tv su Rai 2

19:40 – Hawaii Five-0 In un tempo passato

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S. Los Angeles Sul filo

21:50 – S.W.A.T. – A scuola – Talpe

23:25 – TG2 Dossier

00:10 – TG2 Storie. I racconti della settimana

00:50 – TG 2 Mizar

Stasera in tv su Rai 3

20:00 – Blob

20:15 – Le parole della settimana

21:45 – Presa diretta Malati di farmaci

23:50 – TG Regione

23:55 – TG3 nel Mondo

00:17 – Meteo 3

Stasera in tv su Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

00:30 – X – STYLE

00:55 – TG5 – NOTTE

Stasera in tv su Italia 1

19:31 – C.S.I. NEW YORK – SCHIACCIATI

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SERVIZIO IN CAMERA

21:20 – KUNG FU PANDA 3 – 1 PARTE

22:17 – TGCOM

22:20 – METEO.IT

22:23 – KUNG FU PANDA 3 – 2 PARTE

23:00 – DRAGON BALL SUPER – LA SQUADRA DEL SETTIMO UNIVERSO! CHI SONO I DIECI COMBATTENTI PIU’ FORTI?

23:25 – DRAGON BALL SUPER – GOKU INGAGGIA NUOVI COMBATTENTI: CRILI E C-18.

Stasera in tv su Rete 4

20:00 – TEMPESTA D’AMORE – 49 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – NON C’E’ DUE SENZA QUATTRO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – NON C’E’ DUE SENZA QUATTRO – 2 PARTE

23:42 – BLACK DOG

Stasera in tv su La 7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Little Murders (by Agatha Christie)

01:00 – TG LA7 Notte

Stasera in tv su Tv8

18:30 – Studio Moto – GP (diretta)

19:00 – Motomondiale Qualifiche

20:15 – Studio Moto – GP (diretta)

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – La sposa perfetta

23:15 – Un amore a ciel sereno

01:00 – Amici, amanti e…

Stasera in tv su Nove

20:00 – Fratelli di Crozza

21:30 – Il mondo dei narcos

22:35 – La coca dentro – Donne del narcotraffico

23:35 – Clandestino – Il cartello di Sinaloa

02:20 – Amazzonia criminale

