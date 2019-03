CALCIOMERCATO MILAN – Silenzioso fuori campo, rumoroso ed efficace dentro. Tant’è che le prestazioni super di Davide Calabria sono arrivate dritte in Inghilterra, in particolare sugli schermi delle dirigenza di Manchester United ed Everton.

Come infatti riferisce direttamente Mirror.co.uk, il 22enne rossonero è finito nel mirino di entrambe le società di Premier League. In particolare dei Reds, alla ricerca di un sostituto del 34enne Antonio Valencia ormai prossimo ai saluti.

Calciomercato Milan, lo United punta Calabria per il dopo Valencia

Nessun’offerta avanzata al momento, né tanto meno un primissimo sondaggio. Ma il club di Old Trafford – si legge – è rimasto impressionato dalle relazioni giunte dal proprio scouting e continuerà a tenere il giocatore sotto osservazione, così come anche l’altra squadra di Liverpool. Di tutto questo ne aveva parlato in tempi non sospetti proprio l’agente del calciatore: “Di trattative vere e proprie non ne ho avute, ma le manifestazioni ci sono e ci sono state. Non mi sono mai seduto con nessuno, per il semplice fatto che sta benissimo dove si trova. E’ giovane e gioca ad alti livelli, mi pare normale che possa interessare a squadre importanti. E’ difficile trovare di meglio rispetto al Milan. Quali club si sono interessati? Un paio inglesi e un paio spagnoli”.

Guai a dirlo però a Gennaro Gattuso. Per il tecnico rossonero, che l’ha reso titolare inamovibile a discapito di Andrea Conti, il talento bresciano è fondamentale e assolutamente incedibile. Ma è d’accordo anche la stessa dirigenza rossonera, che in estate nemmeno ascolterà eventuali proposte per il giocatore. Calabria, al pari di Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli, Tiémoué Bakayoko, Lucas Paquetá, Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone, rientra nel patrimonio di Elliott Management Corporation su cui edificare un super grande Milan.

Redazione MilanLive.it

