Altro giro, altra vittoria per il Milan, che sbanca anche il ‘Bentegodi’ contro un Chievo Verona ultimo in classifica ma molto arcigno e combattivo.

Successo prezioso per gli uomini di mister Gattuso, che pur schierati sotto forma di parziale turnover riescono a portare a casa un successo prezioso. Un 2-1 determinato dalla punizione vincente di Lucas Biglia, al rientro da titolare dopo circa 4 mesi, e dalla spaccata vincente del solito Krzysztof Piatek che decide il match da bomber vero. Nel mezzo il momentaneo pari clivense realizzato da Hetemaj.

Prova altalenante del Milan, che torna a subire gol in campionato dopo diverse settimane per una distrazione difensiva, ma che continua a vincere grazie alle giocate dei suoi uomini migliori ed una prova corale solida e votata al mantenimento del risultato. Il vero prestigio di tale vittoria è l’essersi portati a +4 dall’Inter in classifica ad una settimana dal tanto atteso derby di ritorno.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

