NEWS MILAN – Una vittoria importante quella ottenuta ieri dal Milan sul campo del Chievo Verona. Tre punti che consolidano il terzo posto e mettono pressione alle avversarie per la Champions che giocheranno tra domenica pomeriggio-sera e lunedì.

Tanti i messaggi social dei rossoneri, in particolare su Instagram. Partiamo dai due marcatori di ieri. Lucas Biglia autore di una splendida punizione e di una partita da migliore in campo, ha dedicato un messaggio interamente alla propria famiglia: “A voi 3 che siete quelli che non mi lasciate mollare mai!!! Vi amo!”. Poco prima aveva pubblicato una foto con Tiémoué Bakayoko, che aveva sostituito in campo: “Foto che fa vedere il vero spirito de questa squadra!!! Bella Vittoria!!! Testa alla próxima!

Spirito umiltà e sacrificio”. Krzysztof Piatek ha invece scritto: “Felice per il gol e la vittoria della squadra! 🔴⚫ Avanti così! 💪🔫“.

Tutta la squadra ha scritto bei messaggi, ma sono consapevoli che li aspetta una settimana importante per preparare il derby. Queste le parole di Musacchio: “Molto contenti per la vittoria di ieri. Ora rimaniamo concentrati, ci aspetta una settimana importante 💪🏽🔴⚫“. Jesus Suso invece ha postato questo messaggio: “Meritiamo di sorridere. Meritavi una gioia così grande Lucas (Biglia, ndr). Forza Milan”. Gianluigi Donnarumma è deciso: “Non vogliamo mollare di un centimetro! 🔴⚫️sempre bello festeggiare la vittoria così…e adesso faremo di tutto per farlo anche domenica sera a San Siro! 💪”

