MILAN NEWS – Lucas Biglia e il ritorno in grande stile: subito in goal, alla primissima gara da titolare dopo il rientro. E che goal. Una pennellata deliziosa, che fotografa perfettamente le caratteristiche del vecchio regista del Milan.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

La fisicità di Tiémoué Bakayoko ma ora anche la qualità dell’argentino. Gennaro Gattuso potrà scegliere man mano in base al tipo di avversario, o magari impiegandoli insieme in un modulo dal doppio mediano rinunciando a una mezzala. Nel frattempo – sottolinea La Gazzetta dello Sport – il mister ora sa di poter contare effettivamente sul sudamericano che è tornato a tutti gli effetti, fisicamente e mentalmente. Ed erano giuste le sue preoccupazioni dopo il grave infortunio: senza l’ex Lazio, sarebbe stata persa la qualità indispensabile nel centrocampo operaio. Da lì infatti Gattuso ci ha provato e riprovato a ripristinarla in vari modi, tipo con Hakan Calhanoglu regista o col doppio centrale, senza mai trovare una giusta soluzione se non con l’arrivo di Lucas Paquetá. Serviva comunque un’alternativa in questo centrocampo roccioso, e ieri a Verona è finalmente arrivata. Biglia non è più fondamentale come prima, ma riaverlo – sottolinea il quotidiano – conta comunque per uscire dalla banalità e far girare palla a favore del tridente offensivo. E l’insaziabile Krzysztof Piatek già scalpita.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it