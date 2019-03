MILAN NEWS – E’ sempre Milan, ancora Milan. Dove non arriva il bel gioco e la brillantezza, ci pensano gli uomini-chiave a brillare ed a mettere i rossoneri in condizione di continuare la propria strada positiva.

Ieri sera contro il Chievo Verona è arrivato il quinto successo di fila per la banda Gennaro Gattuso, ancora una volta sofferto e non bellissimo da vedere, ma sempre contornato dal carattere grintoso di una squadra che vuole vincere e ha il merito di saper rimediare ai propri errori. Il 2-1 finale, come scrive la Gazzetta dello Sport, è arrivato contro un Chievo dignitoso che recrimina anche per l’episodio del gol decisivo.

Un successo come detto sofferto ma giusto. Il Milan si pregia del ritorno di Lucas Biglia a buoni livelli all’interno di un parziale turnover che servirà a raccogliere le forze in vista del derby del 17 marzo. Il rientro da titolare dell’argentino coincide col suo primo gol stagionale, una punizione pennellata che porta in vantaggio il Milan. Ma non appena Gattuso si fa espellere per eccesso di nervosismo, i suoi prendono goffamente il gol del pareggio: Conti è distratto e si lascia anticipare da Hetemaj che infila di testa per il momentaneo 1-1.

A togliere le castagne dal fuoco, durante un secondo tempo combattuto ed equilibrato, ci pensa sempre lui: Krzysztof Piatek, giunto al 19° centro in campionato, si esibisce nella spaccata vincente (che farà infuriare il Chievo come episodio da VAR) con cui trascina il Milan al successo. Un’altra prodezza del bomber polacco che regala ai rossoneri la certezza di giocare il derby davanti all’Inter in classifica. Al momento è +4, le aspettative parlano di un Diavolo che prima della sosta può volare solitario verso un terzo posto che, ad oggi, pare meritare più di ogni altra rivale.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

