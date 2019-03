NEWS MILAN – Ci sarà Mauro Icardi domenica per il derby? L’appuntamento incombe, ma il grande quesito non ha ancora una risposta definitiva. Nel frattempo la guerra di nervi continua, anche se la società sembrerebbe pronta ad ammorbidirsi in vista di un delicatissimo Milan-Inter ormai alle porte.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ieri c’è stato un nuovo contatto tra l’Ad Giuseppe Marotta e l’avvocato Paolo Nicoletti e si attenderà la gara di stasera con la SPAL per prendere una decisione. Il club – rivela la rosea – lo vorrebbe a disposizione per lo scontro diretto, ma tutto dipenderà dal muro elevato dall’ex capitano e dalla moglie-agente Wanda Nara. Si deciderà nelle prossime ore, anche perché è atteso un nuovo confronto con l’avvocato del calciatore e soprattutto quest’ultimo vuole parlare direttamente col presidente Steven Zhang. Restano nel mezzo i punti di vista differenti sulla questione spogliatoio: il calciatore ritiene di non aver bisogno di chiarire alcunché, i compagni invece aspettano un gesto.

Luciano Spalletti, nel mezzo, si è invece espresso così sul parallelo con Francesco Totti e le problematiche tenute nella Capitale: “Icardi trattato come Totti? Io non “tratto”, in società ci sono dei ruoli e io opero in questo senso, cercando anche con i miei limiti di fare sempre il meglio per l’Inter. Se Mauro sarà pronto una volta rientrato in gruppo? Beh, se hai giocato per sei mesi tutte le gare ci può stare di stare fermo qualche settimana e sfruttare quel tempo per recuperare energie. Ma poi sei pronto per giocare. Discorso diverso sarebbe stato fermarsi, rigiocare e rifermarsi”.

Redazione MilanLive.it

