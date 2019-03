NEWS MILAN – Ancora cambi importanti nella classifica marcatori della Serie A. Ieri sera in Chievo-Milan, il gol decisivo per la vittoria dei rossoneri è arrivato da Krzysztof Piatek: il polacco ha segnato il 19° gol in campionato.

Numeri straordinari di Piatek, al primo anno in Italia. Nonostante il cambio di maglia, dal Genoa al Milan, con maggiori responsabilità che ne conseguono in quanto con i rossoneri sta lottando per un posto in Champions League. Piatek raggiunge Cristiano Ronaldo a quota 19 gol in classifica marcatori, in vantaggio rispetto al portoghese in quanto il milanista ha segnato solo 2 rigori (tutti con il Genoa) rispetto ai 5 rigori del bianconero. In vetta alla classifica però c’è il 36enne Fabio Quagliarella: per il bomber della Sampdoria numeri pazzeschi, oggi ha segnato il 20° gol contro l’Atalanta anche se la sua squadra è uscita sconfitta dal match di Marassi. Anche l’italiano, come Ronaldo, ha segnato 5 calci di rigore. Alla consueta classifica marcatori, abbiamo aggiunto anche quella degli assist-man, che vede Jesus Suso al primo posto con 8 passaggi decisivi, al pari di Alejandro Gomez.

Serie A, ecco la classifica marcatori e assist aggiornata

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

