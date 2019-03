NEWS MILAN – Si sono conclusi i match delle ore 15:00 in Serie A. Dopo la vittoria del Milan ieri sera sul Chievo Verona, si attendeva la risposta dell’Inter finita momentaneamente a meno quattro dai rossoneri.

La sfida di San Siro, Inter-Spal, si chiude con la vittoria dei padroni di casa nerazzurri per 2-0. Nel primo tempo qualche fischio dagli spalti per il parziale di 0-0, ma con un gol di Lautaro Martinez annullato dal VAR per fallo di mano. Poi a metà ripresa la reazione dell’Inter in gol con Matteo Politano con un sinistro deviato dall’interno dell’area, poi il raddoppio dopo pochi minuti di Roberto Gagliardini. Inter dunque che torna a meno uno dal Milan, a una settimana dal derby con vista Champions League.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

A Marassi invece si è giocata Sampdoria-Atalanta, finita 1-2. In gol ancora Fabio Quagliarella, che ha superato Krzysztof Piatek ed è tornato in vetta alla classifica marcatori del campionato. I nerazzurri di Gasperini salgono al quinto posto. Vince anche il Torino, 2-1 contro il Frosinone andato in vantaggio nel primo tempo: decisiva la doppietta di Andrea Belotti. I granata di Walter Mazzarri fanno un gran balzo in avanti in classifica, e si posizionano momentaneamente al quinto posto a quota 44 punti, a pari punti di Atalanta e Roma impegnata domani all’Olimpico contro l’Empoli. Stasera invece si giocherà Fiorentina-Lazio.

Serie A, ecco la classifica aggiornata

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it