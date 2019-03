CALCIOMERCATO MILAN – Un nome che non è certo nuovo o originale per quanto riguarda le cronache di mercato del Milan è quello del francese Allan Saint-Maximin.

L’esterno offensivo classe ’94 che milita nel Nizza rappresenta una pista nota per rinforzare l’attacco rossonero. Già a gennaio si era parlato di un tentativo in extremis dei dirigenti, per cercare di regalare a Gennaro Gattuso un’ala d’attacco in più all’interno della sua rosa. Discorsi però rinviati a giugno, quando i ben informati pensano sia il periodo giusto per accelerare nella trattativa.

Calciomercato Milan, osservatori al lavoro per Saint-Maximin

Dunque il Milan continua a monitorare da vicino Saint-Maximin; lo riferisce oggi anche la redazione di Sportmediaset che parla di emissari rossoneri inviati ieri a Marsiglia per il match contro il Nizza con l’obiettivo di visionare da vicino il 24enne esterno d’attacco e magari scambiare due chiacchiere con i dirigenti della Riviera per avvicinarsi ancor di più al calciatore in questione.

L’idea di Leonardo, direttore dell’area tecnica e uomo-mercato del Milan, è quella di muoversi con largo anticipo e provare a bloccare Saint-Maximin già in queste settimane per poi concludere l’operazione in estate. Lo stesso è stato concretizzato con Lucas Paquetà, praticamente finito nella rete del Milan a inizio novembre e poi ufficializzato nella sessione di riparazione a gennaio.

Il profilo di Saint-Maximin piace non poco, anche se il carattere del ragazzo francese ancora rende perplessi i dirigenti del Milan, anche per alcune recenti dichiarazioni non idilliache nei confronti del Nizza. I rossoneri vogliono seguirlo e monitorare le sue prestazioni, visto che non mancano le alternative in attacco per giugno: Leonardo tiene infatti in caldo alcuni nomi come quelli di Gerard Deulofeu del Watford o Dani Olmo della Dinamo Zagabria.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

