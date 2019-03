Krzysztof Piatek sta scatenando l’entusiasmo di tutti i tifosi rossoneri. Il bomber polacco ha segnato 8 gol, gli stessi che aveva fatto Gonzalo Higuain in molte più partite rispetto all’ex Genoa. Il Pipita è solo un lontano ricordo e nessuno lo rimpiange dalle parti di Milanello.

L’ultima rete di Piatek è stata realizzata in Chievo Verona-Milan 1-2 sabato sera. Una marcatura decisiva per la vittoria della squadra di Gennaro Gattuso. Tifosi rossoneri “esplosi” dopo la zampata di Krzysztof. Tra questi anche Tiziano Crudeli, noto giornalista di fede milanista che durante la telecronaca su 7 Gold non si è contenuto nell’esultare. Di seguito il video.

